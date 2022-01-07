أفادت بيانات صادرة عن منظمة الأمم المتحدة للتربية و العلوم والثقافة بأن 55 صحفيا وإعلاميا لقوا مصرعهم عبر العالم عام 2021، وهو الرقم الأدنى منذ عشر سنوات، محذرة مع ذلك، من أن الإفلات من العقاب على هذه الجرائم لا يزال عاما، وأن الصحفيين لا يزالون يواجهون العديد من التهديدات.

وأكدت المديرة العامة لليونسكو، في بيان صادر عن منظمتها، أنه "مرة أخرى في العام 2021 ، دفع عدد كبير جدا من الصحفيين الثمن الباهظ إزاء سعيهم للكشف عن الحقيقة".

وذكرت المسؤولة الاممية ، بأن "العالم يحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى معلومات مستقلة وواقعية. يتعين علينا أن نعمل المزيد حتى يتمكن أولئك الذين يعملون بلا كلل من أجل توفير هذه المعلومات من القيام بذلك دون خوف".

وأشار البيان الصادر عن المنظمة الأممية ان ثلث الضحايا وقع في بلدان خالية من النزاعات المسلحة، ما يظهر المخاطر المستمرة التي يواجهها الصحفيون في عملهم اليومي من أجل التنديد بالأفعال البغيضة.

وحسب المصدر ذاته، فإن الأمر يتعلق بـ "تحول كامل للوضع"، لأنه في عام 2013، وقع ثلثا عمليات القتل في البلدان التي تشهد نزاعات.