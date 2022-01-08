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رياض محرز يصل الدوحة

رياضة
8 جانفي 2022 ()
الكاميرون: مبعوث "الخبر" شعيب كحول
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وصل رياض محرز، معسكر المنتخب الوطني بالدوحة تحسبا للتنقل اليوم إلى مدينة دوالا الكاميرونية أين سيباشر أشبال بلماضي الدفاع عن تاجهم القاري، حسب ما كشفت عنه مصادر لـ"الخبر".

وكان الناطق الرسمي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم صرح أمس حول غياب قائد المنتخب عن التربص" إلى أن الناخب الوطني يعرف كل شيء، وهو أدرى بما يصلح لعناصره ولديه الحرية الكاملة لمنح فترة راحة للاعبيه".

في المقابل أشارت وسائل إعلام بريطانية أن الجناح الطائر لمانشيستر سيتي استغل فترة الراحة هذه لعقد قرانه.

ومن المتوقع أن تطير بعثة المنتخب الوطني منتصف نهار اليوم إلى الكاميرون.

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