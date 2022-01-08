توفي شخص وأصيب آخر في حادث مرور وقع في منتصف ليل البارحة بمحول حي الحرية بالطريق الوطني رقم 04 في ولاية السلف.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال للحماية المدنية بذات الولاية عبر صفحتها على الفايسبوك، أن وحداتها تدخلت في منتصف ليلة البارحة من أجل حادث مرور وقع على مستوى محول حي الحرية بالطريق الوطني رقم 04، تمثل في اصطدام شاحنة فوتون بسيارة لوڨان داسيا.

وأضاف نفس المصدر أن الحادث خلف وفاة شخص وإصابة آخر بجروح متفاوتة الخطورة تم إجلاء الجريح والمتوفي على التوالي إلى استعجالات ومصلحة حفظ الجثث إلى مستشفى أولاد محمد.