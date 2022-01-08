أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى نحو 303 ملايين إصابة، وإجمالي عدد الوفيات إلى أكثر من 5.4 مليون وفاة.

وحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 302.937.207، وإجمالي الوفيات 5.478.995 .

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ 836.478 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 59.388.528. تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ 619.654 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 22.328.252.

وفي المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 483.178 وإجمالي إصابات 35.226.386 وجاءت روسيا في المرتبة الرابعة من حيث عدد الوفيات بـ 308.258 وإجمالي إصابات 10.437.471. والمكسيك في المرتبة الخامسة بإجمالي وفيات 299.970 وإجمالي إصابات 4.055.095.

والبيرو في المرتبة السادسة بإجمالي وفيات202.934 وإجمالي إصابات 2.329.717. وحلت بريطانيا في المرتبة السابعة بإجمالي وفيات 150.223 وإجمالي إصابات 14.280.490. متبوعة في المرتبة الثامنة بإندونيسيا بإجمالي وفيات 144.121 وإجمالي إصابات 4.265.187،

وإيطاليا في المرتبة التاسعة بإجمالي وفيات 138.697 وإجمالي إصابات 7.083.762. تلتها في المرتبة العاشرة إيران بإجمالي وفيات 131.821 وإجمالي إصابات 6.204.224.