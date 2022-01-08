أفاد مركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني، اليوم السبت، أن عدة طرق وطنية وولائية مغلقة أمام حركة المرور أو صعبة المسلك بسبب الاضطرابات الجوية التي تشهدها منذ يوم يزم الخميس عدة ولايات من الوطن.

ونبه ذات المصدر في منشور عبر صفحة "طريقي" على الفايسبوك، أنه بالنظر إلى الانخفاض المحسوس في درجات الحرارة التي تشهدها أغلب ولايات الوطن وخصوصا خلال الفترة الليلية

وفي الصباح الباكر، ‏يتعين على السواق توخي الحيطة والحذر وذلك تجنبا لخطر الانزلاق نتيجة احتمالية تشكل الصقيع خصوصا في المناطق التي تكون فيها درجات الحرارة منخفضة.

وذكرت "طريقي" في هذا السياق بالطرق التي ما تزال مغلقة أمام حركة المرور بسبب تراكم الثلوج وتلك التي يصعب بها السير نتيجة تشكل طبقة الجليد. ففي ولاية البويرة سجلت مصالح الدرك الوطني أن لطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو مغلق بسبب تراكم الثلوج وبالضبط على مستوى تيزي ايكولال في بلدية بشلول، ونفس الشيئ بالنسبة للطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو في منطقة كول ببلدية أغبالو.

وبولاية تيزي وزو أغلقت الثلوج الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي تيزي وزو والبويرة على مستوى فج تيروردة ببلدية إفرحونان. وأضاف نفس المصدر أن باقي الطرقات في هذه الولايات مفتوحة أمام حركة المرور، لكن يتعين في نفس الوقت على مستعملي الطريق توخي الحيطة والحذر تفاديا لأي طارئ خلال تنقلهم.