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هذه قيمة الجوائز المالية الجديدة في "الكان"

رياضة
8 جانفي 2022 ()
شاهر.ع
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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي زيادة الجوائز المالية الخاصة، ببطولة كأس أمم إفريقيا المقررة في الكاميرون، بداية من يوم غد الأحد وإلى غاية السادس من فيفري القادم.

وكشف الكاف في بيان عبر موقعه الرسمي، إنه تم زيادة الجوائز المالية بقيمة مليون و850 ألف دولار، تم تقسيمها بحيث يحصل البطل، على 5 ملايين دولار، بزيادة نصف مليون دولار عن النسخة الماضية.

 وأضاف: "يحصل الوصيف على 2 مليون و750 ألف دولار، بزيادة ربع مليون دولار، بينما يحصل الثالث والرابع على 2 مليون و200 ألف دولار بزيادة 200 ألف دولار". وتابع: "تحصل الفرق المتأهلة إلى الدور ربع النهائي على مليون و175 ألف دولار بزيادة 175 ألف دولار".

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