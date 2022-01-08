هاجم الأسطورة الكاميروني روجيه ميلا، دول الشمال الإفريقي وعلى رأسها مصر والمغرب، مؤكدا أنهما سبب الفوضى التي صاحبت الحديث عن بطولة الأمم الإفريقية في بلاده.

ووفقا لحديث أدلى به ميلا لقناة "تي في 5 موند"، فقد اتهم النجم الكاميروني الحائز على أفضل لاعب إفريقي، مصر والمغرب على وجه الخصوص بأنهما لم يدعما بطولة الأمم الإفريقية التي ستنطلق عدا في الكاميرون.

وقال: "إن البلدان المغاربية هي التي تفسد الأشياء دائما! إنهم دائمًا ما يصنعون الفوضى، أنا آسف، سأقول لهم هنا بصفتي شقيقهم، سواء كان المغرب أو مصر أو أيا كان، هذا ليس طبيعيا". وأردف: "إذا لم يكونوا أفارقة، فليذهبوا ويلعبوا لأوروبا أو آسيا أو أي شيء آخر، لكن ليس عليهم القدوم وإحداث الفوضى في القارة الإفريقية".

وأوضح النجم الكاميروني أن "أولئك الذين لعبوا دائمًا هنا في إفريقيا، وتطوروا وصنعوا مجدهم، قد قبلناهم بالمناسبة، لذلك لا أرى سببا لاستمرارهم في الحديث بشكل سيء عن البلدان الأخرى وإفريقيا اليوم، فهذا ليس طبيعيًا".

ويعد روجيه ميلا، صاحب لقب أكبر اللاعبين سنا في تاريخ المونديال الإفريقي، بعمر يناهز 42 عاماً في مونديال 1994.

وقبل أيام كان من المرجح تأجيل البطولة مرة أخرى بسبب تزايد تفشي فيروس كورونا في الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى عدم استعداد الأندية الأوروبية للإفراج عن لاعبيها الأفارقة في منتصف الموسم الحالي.