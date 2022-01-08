حذرت مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، من هبوب رياح قوية على ولايتين جنوبيتين.

وأوضح تنبيه لذات المصالح، أن رياحا قوية ستهب على ولايات أدرار، برج باجي مختار، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف وذلك بداية من صبيحة اليوم الى غاية صبيحة يوم غد الأحد.

وحذرت ذات المصالح، في تنبيه، من رياح قوية وتشكل أمواج عاتية على السواحل الشرقية.

وحسب التنبيه، فإن السواحل المعنية هي جيجل، سكيكدة، عنابة والقالة. كما سيستمر هبوب الرياح على سواحل أزفون، دلس، الجزائر العاصمة، بوهارون، تنس، مستغانم، أرزيو، وهران، بني صاف، الغزوات ومرسى بن مهيدي.