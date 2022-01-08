أصيب ثمانية أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة اليوم السبت في حادثي مرور وقعا على الطريقين السيار والوطني رقم 05 في شطريهما العابرين لإقليم ولاية ميلة.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال للمديرية المحلية للحماية المدنية في بيان عبر صفحتها على الفايسبوك، أن مركز إسعاف الطرقات لتاجنانت مدعوما بوحدة القطاع وادي العثمانية تدخل صباح اليوم على الساعة الثامنة وسبعا وعشرين دقيقة (08:27)، لأجل حادث مرور تمثل في اصطدام بين سيارة من نوع داسيا لوغان تحمل ترقيم ولاية عنابة وشاحنة ذات مقطورة من نوع فولفو تحمل ترقيم ولاية ميلة بالطريق السيار شرق ـ غرب باتجاه سطيف في بلدية وادي العثمانية.

وأوضح نفس المصدر أن الحادث أسفر عن إصابة خمسة أشخاص اثنان من الذكور وثلاث نساء بجروح مختلفة تتراوح أعمارهم بين 22 و72 سنة، قدمت لهم الإسعافات اللازمة بعين المكان وحولوا إلى مصلحة الاستعجالات بوادي العثمانية.

أما الحادث الثاني فوقع في حدود الثامنة صباحا وثمان وعشرين دقيقة على مستوى الطريق الوطني رقم 05 بالمخرج الغربي لبلدية شلغوم العيد، ونجم عن اصطدام بين سيارتين الأولى من نوع فيات والثانية من نوع بيجو 505 تحملان ترقيم ولاية ميلة.

وحسب الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة شلغوم العيد فقد خلف هذا الحادث إصابة ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 28 و38 سنة، أسعفوا بعين المكان وحولوا إلى مصلحة الاستعجالات بشلغوم العيد.