دعا الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، اليوم السبت، في كلمة ألقاها في الملتقى الوطني لعصرنة المنظومة الصحية اليوم بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، إلى ضرورة إيقاف النزيف نحو الخارج، مضيفا أن تركيبة المنظومة الصحية الحالية تستطيع رفع التحدي ووقف التحويلات نحو الخارج.

وقال بن عبد الرحمان إن هذا اللقاء يندرج ضمن مخطط عمل الحكومة لإطلاق الإصلاحات الكبرى التي أطلقها رئيس الجمهورية عبر إدخال إصلاح عميق وشامل للصحة بمعايير دولية ودقيقة مرتبطة بتطور الأمراض والأوبئة

وألح الوزير الأول على معالجة كل خلل دون تأخير من خلال عصرنة المنظومة والاعتماد على أدوات صحية للتخطيط وتقييم الأنشطة ومراقبة التسيير المالي والإداري، من خلال القضاء على الفجوات الصحية مع تقديم خدمات ذات جودة، حتى يتمتع المواطن بتغطية صحية نوعية.