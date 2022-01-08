أعلن بنك التنمية المحلية، اليوم السبت في بيان له، عن إطلاق خدمات الصيرفة الإسلامية تحت اسم "البديل"، بداية من الإثنين 10 جانفي، سعيا منه لتقديم منتجات بنكية جديدة تتلاءم مع متطلبات واحتياجات المواطنين.

وفي المرحلة الأولى، سيتم إطلاق تسعة (9) شبابيك إسلامية "البديل" على مستوى خمس ولايات من الوطن.

ويتعلق الأمر بولاية الجزائر العاصمة التي سيطلق فيها شباك " البديل" بكل من وكالات اسطاوالي (158) والجزائر وسط (107) وبراقي (108) وسيدي يحيى (114) إضافة الى وكالة حسين داي (104). كما سيتم إطلاق نوافذ الصيرفة الإسلامية أيضا على مستوى وكالة قسنطينة (318) ووكالة غرداية (185) وكذا وكالة وهران (420) ووكالة سطيف (374).

وأوضح البنك العمومي أن هذه الشبابيك الإسلامية التسعة، ستدخل حيز الخدمة " تدريجيا" خلال الشهر الجاري في انتظار أن يصل المجموع إلى خمسين (50) شباكا إسلاميا نهاية سنة 2022.

ويعرض بنك التنمية المحلية من خلال شبابيك " البديل" تسع منتجات مطابقة لمبادئ الشريعة الإسلامية ومصادق عليها من طرف الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية وهيئة الرقابة الشرعية للبنك.

وتتمثل هذه المنتجات في "إجارة عقارية منتهية بالتمليك" للأفراد و "مرابحة سيارات" للأفراد و"مرابحة استهلاك" للأفراد و "مرابحة الاستثمار" للمؤسسات وكذا "المرابحة استغلال" للمؤسسات.كما تشمل منتجات "الحساب الجاري الإسلامي" و"حساب الشيك الإسلامي" و"حساب الادخار" و" ودائع حساب الاستثمار بالمضاربة".