تحدث الدولي الجزائري إسلام سليماني عن حظوظ المنتخب الجزائري وقدرته على الاحتفاظ بلقبه القاري الذي عاد به من مصر سنة 2019.

وقال سليماني في تصريحات خص بها الموقع الرسمي لنادي أولمبيك ليون قبل التحاقه بالمعسكر الإعدادي لـ " الخضر" بقطر: " كأس أمم إفريقيا، مهمة جدا بالنسبة لنا كجزائريين ولجميع الأفارقة، إنها كبطولة أمم أوروبا ونحن ننتظرها بشغف كبير".

وأردف: " الكل ينتظر المنتخب الجزائري، نحن عندما ندخل أي منافسة معينة فندخلها من أجل الفوز، سنذهب ونرى، سنمنح كل شيء من أجل عائلتنا، شعبنا".

وعرّج " السوبر سليم " على التتويج الأخير للجزائر بكأس العرب وأضاف:" الفوز بكأس العرب، أمر رائع بالنسبة لشعبنا، نحن نلعب من أجله ومن أجل الجزائر، وجعلهم سعداء من خلال الفوز بالثنائية معا فهذا أمر جيد".

وأضاف المتحدث ذاته: "بالجيل الحالي والمدرب الذي عندنا، نستطيع الفوز بالمزيد من الألقاب، نحن هنا من أجل الفوز بالمباريات هذه مهمتنا ولدينا الرغبة في تحقيق ذلك".

وختم: "هذه الدورة الخامسة التي أشارك فيها، أتمنى أن أموري في المستوى لتقديم كل ما بوسعي، كما قلت سابقا المشاركة في " الكان" هو تمثيل لبلدنا وللقارة وفخورون بالمشاركة فيها، على العموم أرشح منتخبات السنغال، المغرب، مصر، نيجيريا، الكاميرون، تونس للتتويج، في الواقع هناك العديد من المنتخبات القادرة على ذلك."