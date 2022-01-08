أفاد موظفا إغاثة لوكالة "رويترز" السبت، نقلا عن السلطات المحلية وشهود عيان، أن ضربة جوية إثيوبية ضد إقليم تيغراي في شمال البلاد أسفرت عن مقتل 56 شخصا وإصابة 30 في مخيم للنازحين.

وتابع الموظفان، اللذان طلبا عدم ذكر اسميهما، أن السلطات المحلية أكدت عدد القتلى. وأرسل كلاهما لرويترز صورا للمصابين أثناء نقلهم إلى المستشفيات ومنهم العديد من الأطفال.

وذكرا أن الضربة استهدفت المخيم الواقع في بلدة ديدبيت بالإقليم قرب الحدود مع إريتريا.

وقال أحد عاملي الإغاثة اللذين زارا مستشفى شاير شول العام الذي نُقل إليه المصابون إن المخيم يؤوي كثيرا من النساء العجائز والأطفال. وتابع: "قالوا لي إن القصف حدث في منتصف الليل وسط ظلام دامس. لم يتمكنوا من الهرب".

وتفجرت الحرب بين القوات الاتحادية الإثيوبية والقوات المتمردة في تيغراي في نوفمبر 2020.

وقبل الضربة الأخيرة، لقي 146 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب 213 في ضربات جوية في تيغراي منذ 18 أكتوبر وفقا لوثيقة أعدتها وكالات إغاثة وقدمتها لرويترز الأسبوع الماضي.