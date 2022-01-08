استكملت، اليوم السبت، بقية مقابلات الجولة الثانية عشر من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، والتي ميزها تألق أصحاب الضيافة على حساب الفرق المستقبلة.

وعلى غرار شباب قسنطينة أمس الجمعة، استفاد وفاق سطيف من مقابلات الجولة وانفرد بالمركز الثالث برصيد 22 نقطة وبفارق نقطتين فقط عن المتصدر شباب بلوزداد.

وجاء هاذ التقدم في سلم الترتيب لأشبال المدرب التونسي نبيل الكوكي بعد الفوز على سريع غليزان بملعب طاهر زوقاري بهدف وحيد سجله إبراهيم فرحي في الدقيقة 36 بعد تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

من جهته يواصل اتحاد العاصمة استفاقته منذ رحيل التقني الفرنسي دونيس لافان، وعاد بفوز عريض من تنقله إلى تلمسان لمواجهة الوداد المحلي (0-3).

سجل أهداف أبناء "سوسطارة" أيمن محيوص (د38) وعبد الرحمن مزيان (د42، د57)، حيث بات النادي العاصمي في المركز السابع مناصفة مع اتحاد بسكرة برصيد 18 نقطة، فيما يعاني الزيانيون في مؤخرة الترتيب برصيد 6 نقاط.

في مقابلة أخرى، أطاح نصر حسين داي بأولمبي المدية في عقر الديار بنتيجة هدفين مقابل هدف، حيث افتتح حمزة بانوح باب التسجيل للنصرية في الدقيقة 44 وأضاف عبد الرؤوف شويطر الثاني في الدقيقة 49، فيما قلص الصديق بعلي النتيجة لأبناء التيطري في الدقيقة 77.

ويحتل العاصميون المركز الحادي عشر بـ13 نقطة، فيما يقبع الأولمبي في المرتبة العاشرة بـ14 نقطة.

آخر مواجهة جمعت بين فريقين يعانيان هذا الموسم، وانتهت بفوز ثمين لنجم مقرة على هلال شلغوم العيد بهدفين دون مقابل سجلهما المخضرم حاج بوقاش وعبد السلام بوشوارب.

النتائج:

السبت:

وداد تلمسان - اتحاد الجزائر 0-3

أولمبي المدية - نصر حسين داي 1-2

نجم مقرة - هلال شلغوم العيد 2-0

سريع غليزان - وفاق سطيف 0-1

الجمعة:

نادي بارادو - أمل الاربعاء 1-2

شباب بلوزداد - شبيبة القبائل 0-1

شباب قسنطينة - شبيبة الساورة 1-0

مولودية الجزائر - اتحاد بسكرة 1-1

مولودية وهران - أولمبي الشلف 1-0

الترتيب نقاط لعب

1. شباب بلوزداد 24 12

2. شباب قسنطينة 23 11

3. وفاق سطيف 22 12

4. نادي بارادو 21 9

5. شبيبة الساورة 20 11

--. مولودية الجزائر 20 11

7. اتحاد بسكرة 18 11

--. اتحاد الجزائر 18 11

9. شبيبة القبائل 17 10

10. أولمبي المدية 14 12

11. نصر حسين داي 13 12

12. أمل الأربعاء 11 12

--. مولودية وهران 11 12

14. أولمبي الشلف 10 11

--. نجم مقرة 10 12

16. سريع غليزان 9 11

--.هلال شلغوم العيد 9 12

18. وداد تلمسان 6 12.