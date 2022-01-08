أُلقي القبض على رئيس المخابرات الكازاخستاني السابق للاشتباه في الخيانة بعد احتجاجات مناهضة للحكومة في جميع أنحاء البلاد، حسب ما نقلت "بي بي سي".

وأعلنت لجنة الأمن الوطني عن اعتقال كريم ماسيموف. وكان ماسيوف رئيسا للجنة حتى إقالته هذا الأسبوع.

ويُعتقد أن السلطات استعادت السيطرة على ألماتي، أكبر مدن البلاد، لكن الرئيس قاسم جومارت توكاييف قال إن الهجمات "الإرهابية" ما زالت تحدث في بعض الأماكن.

وأدلى توكاييف بهذه التصريحات في مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الذي أرسل مئات من القوات إلى كازاخستان هذا الأسبوع للمساعدة في استعادة النظام.

وألقى الرئيس توكاييف باللوم على "إرهابيين" تلقوا تدريباً أجنبياً في الاضطرابات، دون تقديم أدلة على ذلك.

وأثار وجود القوات الروسية انتقادات من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، الذي قال "أحد الدروس المستفادة من التاريخ الحديث هو أنه بمجرد وجود الروس في منزلك، يصعب أحيانًا دفعهم للمغادرة".

ووصفت وزارة الخارجية الروسية تصريحات بلينكين بأنها مسيئة. وردت بكلمات حادة: "عندما يكون الأمريكيون في منزلك، قد يكون من الصعب البقاء على قيد الحياة وعدم التعرض للسرقة أو الاغتصاب".