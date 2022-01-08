أوضح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بعض القوانين قبيل انطلاق منافسات كأس الأمم الإفريقية، غدا الأحد، في الكاميرون.

وبعد أن تم الحديث في وقت سابق عن السماح بإجراء ثلاث تغييرات فقط في المقابلة، أكدت "الكاف" في بيان أن عدد التبديلات هي خمسة لكل فريق كحد أقصى.

وأضافت "الكاف" أنه للحد من تعطيل المباراة، سيكون لكل فريق ثلاث فرص كحد أقصى لإجراء التبديلات أثناء المباراة؛ يمكن أيضًا إجراء التبديلات بين الشوطين، كما أنه إذا أجرى كلا الفريقين تبديلًا في نفس الوقت، فسيتم احتساب هذا كإحدى الفرص الثلاث لكل فريق.

وحسب بيان الهيئة الكروية الإفريقية فإنه سيتم ترحيل التبديلات والفرص غير المستخدمة إلى الوقت الإضافي، الذي سيسمح لكل فريق فيه بتبديل آخر، ويحصل على فرصة تبديل إضافية واحدة؛ يمكن أيضًا إجراء التبديلات قبل بدء الوقت الإضافي وبين الشوطين في الوقت الإضافي.

فيما يخص الحد الأدنى من عدد اللاعبين في حالة وجود فريق متأثر بإصابات "كوفيد-19"، أوضحت "الكاف" أنه إذا كانت نتيجة اختبار "بي سي أر" لأي لاعب إيجابية، فلن يُسمح لهذا اللاعب بالذهاب إلى الملعب أو المشاركة في المباراة المعنية.

وحسب نفس البيان، فإنه سيُطلب من الفريق أن يلعب مباراة إذا كان لديه ما لا يقل عن أحد عشر لاعباً متاحين ونتيجة اختبارهم سلبية. وفي حالة عدم وجود حارس مرمى، يجب على لاعب آخر من الفريق أن يحل كحل حارس المرمى، بشرط أن يكون العدد الإجمالي للاعبين المتاحين أحد عشر على الأقل.

وسيتم اعتبار الفريق الذي لا يتوفر به أحد عشر لاعبًا على الأقل خاسراً للمباراة بنتيجة 0-2 –وفق بيان "الكاف"-، كما ستتخذ اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا القرار المناسب في حالات استثنائية.