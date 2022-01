La confédération africaine de football CAF a expliqué quelques lois avant le début du tournoi africain de la Coupe d’Afrique des Nations CAN, qui débutera demain au Cameroun.

Après que les sélections qui participent à cette compétition africaine n’étaient autorisées à effectuer que 3 remplacements seulement dans le match, la CAF a affirmé aujourd’hui dans un communiqué que chaque équipe est désormais autorisée à effectuer 5 remplacements au maximum.

Si le résultat du test PCR Covid-19 d’un joueur est positif, ce joueur ne sera pas autorisé à se rendre au stade ou à participer au match concerné. Une équipe sera tenue de jouer un match si elle a un minimum de onze (11) joueurs disponibles qui se sont révélés négatifs. En cas d’absence d’un gardien de but, un autre joueur de l’équipe doit remplacer le gardien de but, à condition que le nombre total de joueurs disponibles soit d’au moins onze, précise la CAF.

Une équipe qui n’a pas un minimum de onze (11) joueurs disponibles sera considérée comme ayant perdu le match 0-2. Dans des cas exceptionnels, la Commission d’Organisation de la Coupe d’Afrique des Nations prendra la décision appropriée, conclut la CAF.