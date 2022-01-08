أفادت تقارير صحفية، اليوم السبت، بإصابة ثلاثة لاعبين من منتخب السنغال بفيوروس كورونا المستجد.

وحسب ما كشفت صحيفة "ليكيب" فقد أصيب كل من مدافع نابولي خاليدو كوليبالي، حارس تشلسي إدوارد ميندي، والمهاجم فامارا بـ"كوفيد-19"، قبل 24 ساعة من انطلاق كأس الأمم الإفريقية.

ويعتبر الحارس ماندي والمدافع كوليبالي من أهم ركائز أسود التيرانغا، حيث من المنتظر أن يضيعا المراحل الأولى من البطولة.

وسيدشن وصيف النسخة الماضية مشاركته في "الكان" بمواجهة نظيره الزيمبابوي، هذا الإثنين، بملعب مدينة بافوسام.

وتضم المجموعة الثانية إلى جانب السنغال وزيمبابوي، منتخبي غينيا ومالاوي.