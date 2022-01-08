في خطوة مفاجئة، غادر المدرب سيدي يخلف خير الدين فريقه أهلي البرج، نهاية هذا الأسبوع، دون سابق إنذار، متحجّجا لرئيسه عيسى عفافسة بالتنقل إلى مسقط رأسه بلعباس لظروف عائلية قبل أن تكتشف إدارة "الكابا" أمر مدربها باتّفاقه سرّية تامة مع إدارة فريق اتحاد ورڤلة، حيث فضّل المدرب البرايجي ترك مكانه لمدرب آخر كونه لم يتقبّل تواصل تسجيل النتائج السلبية، أعرب عيسى عفافسة في تصريح خصّ به "الخبر"، عن دهشته لما قام به مدربه، الذي لم يكترث، حسبه، بمستقبل فريقه، متّهما إيّاه بعدم احترامه بنود العقد الذي يربطه بالأهلي البرايجي، موضّحا "المدرب سيدي يخلف طلب منّي ترخيص لأجل التنقل إلى بلعباس لقضاء بعض الانشغالات العائلية غير أنّنا اكتشفنا بعد ذلك أنه تفاوض في سرّية تامة مع ورڤلة وعاين التشكيلة من المدرجات في لقاء تلاغمة"، وفي حديثه، بدا المسؤول الأول على إدارة البرج محبطا جدّا بعد الخرجة غير المنتظرة التي قام بها مدربه، عشية لقاء اتحاد الشاوية بملعب البرج، وقال عفافسة بأنّه اضطرّ للاستنجاد بالمدير الفنّي والرياضي للنادي الحاج سليماني لتوجيه اللاعبين في لقاء الشاوية الذي انتهى بخسارة "البرايجية" داخل الديار بهدفين نظيفين لحساب الجولة الـ 13 من بطولة الرابطة الثانية هواة، حيث تجمّد رصيد "الكابا" عند النقطة السادسة في المركز الأخير، ما جعل أهلي البرج أكبر المهدّدين بالسقوط إلى قسم ما بين الجهات جرّاء المشاكل المتعدّدة التي يعاني منها الفريق في ظلّ حالة اللامبالاة من طرف أعضاء مجلس إدارة شركة "نمور البيبان" ومعهم أعضاء الجمعية العامة للنادي الهاوي لأهلي البرج.