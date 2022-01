Des rapports médiatiques ont indiqué aujourd’hui que trois joueurs de la sélection sénégalaise de football ont été testés positifs à la Covid-19.

Le journal l’ « Equipe » a indiqué que les défenseurs sénégalais Édouard Mendy, Kalidou Koulibaly et Famara Diedhiou ont été testés positifs au Covid-19, 24 heures avant le début de la CAN.

Absents de l'entraînement ce samedi, Édouard Mendy (Chelsea), Kalidou Koulibaly (Naples) et Famara Diedhiou (Alanyaspor) ont été testés positifs au Covid-19. Les trois joueurs sénégalais ont été mis à l'isolement alors que leur CAN débute lundi (14 heures) contre le Zimbabwe.