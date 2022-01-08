طالب النائب الثاني لرئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم السنغالي أوغيستون سينغور, اليوم السبت, الوفود ال24 المشاركة في الطبعة ال33 من كأس أمم افريقيا- كان 2021 التي تنطلق يوم غد الاحد, التحلي بالصبر وتفهم الوضع اتجاه منظمي البطولة.

وصرح المسؤول السنغالي لوسائل الاعلام الجزائرية و الاجنبية على هامش مباراة استعراضية بدوالا بحضور رئيس الكاف, باتريس موتسيبي وبعض أعضاء المكتب التنفيذي للهيئة القارية: ''الكاميرون قامت بمجهودات كبيرة رغم أننا كنا ندرك بأن كل شيء لن يكون على احسن صورة. سنقوم بتصحيح الأمور خلال المنافسة إذا لاحظت الكاف واللجنة المحلية المنظمة حتمية القيام بذلك. أطلب من الوفود المشاركة بتفهم الوضع والتأقلم معه وتجنب الأمور السلبية التي تؤثر على المنافسة''.

كما عاد أوغيستون سينغور -الذي يترأس أيضا الاتحادية السنغالية لكرة القدم- إلى السيناريو الطويل المتعلق بتنظيم هذا الموعد والذي تأكد إجراؤه في شهر ديسمبر الفارط بعد أن كان قريبا من التأجيل بسبب ضغط الاتحادية الدولية لكرة القدم (الفيفا).

وقال في هذا الصدد: ''لقد رفعنا التحدي بتنظيم هذه الطبعة في عز فترة الازمة ولكن نحن على دراية بأن السلطات الكاميرونية ستقوم بالواجب بهدف نجاح هذا الموعد. وواصل "نحن نبحث عن الظروف الملائمة من أجل ارضاء الوفود المشاركة رغم الظروف التي تعرفها القارة". لا يمكننا بين ليلة وضحاها رفع مستوى التنظيم مثل كأس أمم أوروبا, كأس أسيا أو حتى كوبا أمريكا. الكل سيرفع التحدي''.

كما تطرق السنغالي إلى فيروس كورونا وخاصة المتحور اوميكرون الذي أضحى يتفشى في العديد من دول العالم من بينها افريقيا.

وقال أيضا: ''علينا احترام البروتوكول الصحي كي تسير البطولة في أحسن الظروف وتجنب تفشي الفيروس. العالم بأكمله تأثر بهذا الفيروس من بينها أوروبا والتي شهدت تأجيل العديد من اللقاءات''.

وردا عن سؤال حول المرشح الأول لنيل اللقب القاري, أكد السنغالي بأن المنافسة ستكون قوية من أجل خلافة الجزائر, حاملة لقب 2019.

واختتم قائلا: ''الفوز سيعود لأفضل فريق. لن أقول بأن السنغال ستتوج باللقب ولكن يبقى من بين الفرق الثمانية او العشرة المرشحة للحسم النهائي''.