قال رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني اسماعيل قوادرية في تصريح ل "الخبر ان لجنة التحقيق البرلمانية في أسباب الندرة والمضاربة في المواد الغذائية ستشرع في عملها بعد غد الاثنين.

و تبدأ اللجنة التي يقودها اسماعيل قوادرية و تضم نوابا من عدة كتب برلمانية مهامها بزيارة وحدات الانتاج و المساحات التجارية الكبرى.

و من المقرر ان تعد اللجنة حسب ذات المصدر تقريرا مفصلا بعد التحقيق الميداني و الاستماع لكل الأطراف ستحدد فيه الأسباب والأطراف التي تقف وراء الأزمة.

و كان رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، قد اعلن صباح اليوم، عن إنشاء لجنة التحقيق البرلمانية تنفيذا لتوجيهات من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.