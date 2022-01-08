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لجنة التحقيق البرلمانية تزور وحدات الانتاج الاثنين

أخبار الوطن
8 جانفي 2022 ()
نسرين جعفر
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 قال رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني اسماعيل قوادرية في تصريح ل "الخبر  ان لجنة التحقيق البرلمانية في أسباب الندرة والمضاربة في المواد الغذائية ستشرع في عملها بعد غد الاثنين.

و تبدأ اللجنة التي يقودها اسماعيل قوادرية و تضم نوابا من عدة كتب برلمانية مهامها بزيارة وحدات الانتاج و المساحات التجارية الكبرى.

 و من المقرر ان تعد اللجنة حسب ذات المصدر تقريرا مفصلا بعد التحقيق الميداني و الاستماع لكل الأطراف ستحدد فيه الأسباب والأطراف التي تقف وراء الأزمة.

و كان رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، قد اعلن صباح اليوم، عن إنشاء لجنة التحقيق البرلمانية تنفيذا لتوجيهات من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

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