جدد المؤتمر الوطني الافريقي، الحزب التاريخي الحاكم في جنوب افريقيا، اليوم السبت، تضامنه مع الشعب الصحراوي وجبهة البوليساريو اللذين يناضلان من اجل استقلال بلدهما، مؤكدا انه يتابع "بانشغال كبير" الاستفزازات الاخيرة للنظام المغربي ضد الصحراويين.

و اوضح المؤتمر الوطني الافريقي في بيان بمناسبة احياء الذكرى ال110 لإنشائه "اننا نجدد التأكيد عن تضامننا الطويل الامد مع الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وجبهة البوليساريو، و قد سجل المؤتمر ب"انشغال عميق" التطورات الأخيرة التي ارغمت الشعب الصحراوي على استئناف كفاحه المسلح، ردا على التوغلات و الهجمات الجديدة للمغرب".

كما جدد المؤتمر الوطني الافريقي من جانب اخر التزامه من اجل انتصار القضايا العادلة و تحرير جميع الشعوب المستعمرة في افريقيا و عبر العالم.

واضاف ذات المصدر ان "المؤتمر سيواصل لعب دور فعال في تعبئة القوى التقدمية على الصعيد العالمي مع تعزيز علاقاتنا مع المنظمات التقدمية، بما فيها حركات التحرر القديمة و مع المشاركة في حملات التضامن و تحقيق عالم افضل و اكثر عدلا"، مشيرا الى ان "تحقيق السلام و الرفاهية و تنمية عادلة عبر القارة الافريقية يبقى الهدف الاساسي لآفاقنا الدولية".

اما فيما يخص المسالة الفلسطينية، فإن المؤتمر الوطني الافريقي قد اكد تضامنه مع الشعب الفلسطيني في كفاحه ضد العدو الصهيوني، الذي طالما ابداه الراحل ديسموند توتو، ايقونة السلام و مكافحة الابرتايد في جنوب افريقيا.

واضاف المصدر ان "الحزب يعرب في ذات السياق عن ادانته للمستوطنات غير الشرعية الجاري انشاؤها و عنف المستوطنين الذين تحميهم (سلطات الاختلال) ضد الفلسطينيين و التهديد بالاستلاء على مزيد من الاراضي الفلسطينية بغير وجه حق، بما في ذلك مرتفعات الجولان.

و في الاخير اعرب الحزب عن دعمه "للجهود الجارية من اجل ايجاد حلول افريقية للمشاكل الافريقية من خلال تسوية النزاعات في موزمبيق و اللوزوتو و مملكة ايسواتيني و السودان و اثيوبيا".