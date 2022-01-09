تترقب جماهير كرة القدم في القارة السمراء، بطولة كأس أمم إفريقيا التي تنطلق في الكاميرون، مساء اليوم الأحد، وتستمر فعالياتها حتى السادس من فيفري المقبل.

وتتمثل قائمة أفضل 10 هدافين في تاريخ البطولة قبل انطلاق النسخة الـ33 في كل من:

1- الكاميروني صامويل إيتو – 18 هدفا.

2- الإيفواري لوران بوكلان – 14 هدفا.

3- النيجيري رشيدي ياكيتي - 13 هدفا.

4- المصري حسن الشاذلي – 12 هدفا.

5- الكاميروني باتريك مبوما - 11.

6- المصري حسام حسن - 11 هدفا.

7- الإيفواري ديديه دروغبا – 11 هدفا.

8- الكونغولي ندياي مولامبا – 10 أهداف.

9- التونسي دو سانتوس – 10 أهداف.

10- الزامبي كالوشا بواليا – 10 أهداف.