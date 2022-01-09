تستعد شبكات البث والقنوات الرائدة لبث نهائيات أمم إفريقيا 2021 في جميع أنحاء العالم، فمن المنتظر أن تصل مباريات " الكان" إلى أكثر من 150 دولة في المعمورة.

حسبما جاء عبر الموقع الرسمي للإتحاد الإفريقي للعبة. تألق وشعبية العديد من المواهب الكروية، جعلت كبرى القنوات تسعى لضمان تغطية في المستوى حيث ستتكفل كل من "Canal +" ، SuperSport" و StarTimes ، في بث اللقاءات عبر إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى .

ستبث beIN Sport البطولة عبر شمال إفريقيا والشرق الأوسط ، وكذلك على قنواتها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الشمالية، بما في ذلك الولايات المتحدة ، والشرق الأدنى مثل كمبوديا ولاوس.

من جهتها شبكة ESPN ستتكفل ببطولة كأس الأمم الأفريقية في أراضي أمريكا اللاتينية في أمريكا الجنوبية والوسطى ومنطقة البحر الكاريبي ، بما في ذلك الأرجنتين وأوروغواي وفنزويلا وجزر فيرجن البريطانية ونيكاراغوا وجيانا وبوليفيا.

في المملكة المتحدة ، ستبث BBC و BSkyB البطولة للجمهور الذي سيكون حريصًا على رؤية النجوم من الدوري الإنجليزي الممتاز في الكاميرون ، بينما في البرازيل ، ستعرض Bandeirantes البطولة القارية. أوروبيا ، سيتم تغطية فرنسا من قبل beIN Sports وإيطاليا بواسطة Discovery وألمانيا بواسطة SportDigital.

.سيتمكن مشجعو بلدان الشمال الأوروبي من المشاهدة على قنوات NENT الرياضية ، بينما ستنضم أوروبا الشرقية إلى SportKlub