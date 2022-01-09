" أفاد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، صحة نتائج المسحة الطبية التي أجريت لبعثة منتخب بوركينا فاسو، قبل انطلاق مباراته أمام الكاميرون مساء اليوم. وكان منتخب " الخيول" ، قد تقدم باحتجاج رسمي ضد نتائج المسحات الطبية للاعبي فريقه قبل لقاء الكاميرون، المقرر مساء اليوم الأحد، في افتتاح مواجهات المنافسة.

وأظهرت المسحات إصابة المدير الفني كامو مالو، بجانب 5 لاعبين بفيروس كورونا. وتقدم الاتحاد البوركينابي للعبة باحتجاج رسمي ضد نتيجة المسحات، ولكن الكاف أرسل خطابا للرد على هذا الاحتجاج عن طريق الجنوب إفريقي، ريموند هاك رئيس لجنة الانضباط.

وأكد بيان الكاف أنه تم تسلم بالفعل الاحتجاج البوركينابي ومتابعة الأمر، كما أن لجنة الانضباط تبينت من إجراء هذه المسحات لدى معمل طبي معترف به دوليا.

وأشار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، إلى أن نتائج المسحات الطبية كانت سليمة تماما ولا يوجد ما يستدعي الاحتجاج.