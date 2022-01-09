أنقذ عونا حماية مدنية كانا خارج الدوام، شخصا سقط في بئر عمقه 12 متر وقطره مترين خال من الماء، بمزرعة زكريا ببلدية السبعين.

وتدخل عونا الحماية المدنية، وهما الملازم اسماعيل زلازل والعون رابح حربوش، اللذان كان في عطلة لإنقاذ فلاح يبلغ من العمر 65 سنة، سقط في بئر جاف، بحكم تواجدهما في مكان الحادث، قبل وصول زملائهم من الوحدة الرئيسية للحماية المدنية، حسبما جاء في بيان مصالح الحماية المدنية، وتلقى عونا الحماية المدنية الثناء من قبل الزملاء والمواطنين نظير تدخلهما الشجاع لإنقاذ روح بشرية وهما خارج الدوام.

..وإخماد حريق مهول بمخزن للأحذية

تدخل أعوان الحماية المدنية للوحدة الرئيسية، أمس، لإخماد حريق مهول شبّ في مستودع بمسكن فردي به أحذية يقع بحي "سوكولتيار" على مقربة من حي محمد جهلان، وسط مدينة تيارت. وحسب بيان مصالح الحماية المدنية، فإن النيران اندلعت في مواد جلدية وبلاستيكية، ما ساهم في ارتفاع ألسنة الدخان، ولم تكشف مصالح الحماية المدنية عن أسباب هذا الحريق المتسبب في خسائر مادية.