كشفت وسائل إعلام تونسية أن الدولي الجزائري الطيب مزياني، لاعب النجم الساحلي وجه تنبيها بفسخ العقد الذي يربطه بناديه.

موقع " فوت 24" أكد اليوم الأحد أن قرار مزياني، راجع لعدم تحصله على مستحقاته المالية سواء أجور أو منح عن الأشهر الماضية، كما أن إدارة ماهر القروي ضغطت لدفعه إلى قبول عرض نادي أبها السعودي،الأمر الذي استفز اللاعب ودفعه إلى تصعيد الموقف، وكذلك بعد التهديدات من الرئيس الذي هدده بإنزاله للتدرب رفقة الفريق الثاني بعد رفضه عرض أبها.

المصدر ذاته أوضح أن رئيس النجم أراد استغلال القيمة التسويقية للاعب السابق لفريق الترجي في المنافسة العربية من أجل تسويقه بمبلغ مالي كبير في ظل الأزمة المالية الخانقة التي يعيشها بطل إفريقيا سنة 2017 ، دون الأخذ بعين الاعتبار مشوار مزياني، الذي يرغب في خوض تجربة أوروبية.