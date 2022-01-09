توقع الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول “أوابك”، علي سبت بن سبت، اليوم الأحد، أن يواصل السوق النفطي انتعاشه في 2022 مؤكدا أن تأثير متحورات فيروس كورونا سيكون “ضعيفا”.7

وأوضح بن سبت في تصريح نشرته “أوابك”بمناسبة ذكرى تأسيسها ال54، أن “الاقتصاد العالمي سيواصل انتعاشه وانعكاسه الإيجابي على السوق النفطية خلال عام 2022، على الرغم من موجة التضخم الحالية واختناقات سلاسل التوريد وقضايا التجارة المستمرة وتأثيرها على متطلبات وقود الصناعة والنقل”.

وفي هذا السياق،“تشير التوقعات إلى ارتفاع الطلب العالمي على النفط في عام 2022، حيث سيكون تأثير متحورات فيروس كورونا ضعيف وقصير الأجل، وسيصبح العالم مجهزا بشكل أفضل لإدارة جائحة فيروس كورونا والتحديات المرتبطة بها، يضيف الأمين العام.

وأشار بن سبت إلى أن التطورات في السوق البترولية العالمية قد ألقت بظلالها على مستويات الأداء الاقتصادي في الدول الأعضاء في منظمة أوابك خلال عام 2021، حيث ارتفعت مستويات الناتج في القطاعات النفطية بشكل ملحوظ، وارتفعت إيراداتها النفطية التي تعد من أهم مصادر الدخل القومي وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة إلى مستوياتها قبل الجائحة.