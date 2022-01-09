كشفت اليوم الأحد، وسائل إعلام مختلفة على أن فيروس كورونا المستجد طرق أبواب المنتخب المغربي.

موقع "ﭬول" أكد أن المدرب البوسني وحيد خليلوزيتش، كشف عن إصابة عدد من لاعبي أسود الأطلس بكوفيد-19 ، لكن دون ذكر الأسماء، مؤكدًا أنها ضربت بالأساس خط الهجوم خاصة وأن الشكوك تحوم حول إصابة منير الحدادي وأيوب الكعبي وريان مايي الذين غابوا عن مران أمس السبت ، وفق ما نقله كذلك الموقع الرسمي لشبكة قنوات"دبي سبور" الرياضية".

ويلعب المنتخب المغربي في المجموعة الثالثة ببطولة كأس الأمم الإفريقية، رفقة غانا وجزر القمر والغابون، حيث يفتتح مبارياته غدًا الاثنين لمواجهة غانا.