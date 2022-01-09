قرر المكتب الجهوي للجنوب لنقابة "الأنباف"، الدخول في احتجاج تحذيري يوم غد الإثنين، من أجل المنطقة الجغرافية ولتحقيق كل المطالب المشروعة ولافتكراك كل الحقوق المسلوبة.، حسب ما ورد في بيان للنقابة.

وجاء في الوثيقة المنشورة عبر الصفحة الرسمية للنقابة في "فايسبوك"، أن الاحتجاج ليوم واحد وسيكون تحذيريا فقط، على أن تُعقد جمعيات عامة بكل الولايات لتحديد طبيعة الاحتجاجات القادمة، داعين كل نقابات الوظيفة العمومية للتكتل وتوحيد الموقف لافتكاك حقوقهم.

وأضاف ذات المصدر، أن المكتب حدد منحة المنطقة الجغرافية على رأس الملفات العالقة، والتي تراوح مكانها منذ أفريل 2012 ورغم وعود السلطات آنذاك بتحيينها، إلا أنها تسقط دوما من أجندة أصحاب القرار لأنها تمسس شريحة العمال ذوي الدخل الضعيف مستشهدين على عدالة مطلبهم بقرار مجلس الدولة مؤخرا لصالح رئيس المكتب الولائي للنقابة بالوادي في القضية الفردية التي رفعها بأحقيته في احتساب منحة المنطقة الجغرافية على أساس الأجر الحالي بدل الأجر المعتمد حاليا للمنحة واستفادته من المخلف المالي لها منذ تاريخ تعيينه بالقطاع .

وطالب الغاضبون بالتحيين الفوري لمنحة المنطقة الجغرافية واحتسابها بأثر رجعي ابتداء من تاريخ تجميدها سنة 1989 . بالإضافة إلى الوتائر المدرسية، والتي وُضِعت على مقاس الولايات الشمالية دون مراعاة لخصوصية الولايات الجنوبية، وهو ما يقتضي اتخاذ إجراءات عملية استعجالية فيما تعلق بمواقيت نهاية وبداية الموسم الدراسي ورزنامة الامتحانات الرسمية والفصلية الأخيرة وكذلك العطل.

أما بخصوص الولايات الجديدة للجنوب رغم تعيين مدراء للتربية ومفتشين للوظيفة العمومية الى انها بدون صلاحيات إذ تبقى الملفات والصلاحيات كلها بيد الولاية الأم، حتى في أبسط القرارات .