C’est un arbitre mauricien, Ahmed Imtehaz Heeralall qui a été chargé d’officier le match de la première journée du groupe E entre l’Algérie et la Sierra Leone, mardi après-midi (14h) au stade Japoma de Douala.

Cet arbitre de 39 ans a fait ses premiers pas dans les compétitions de la CAF en 2016 et a été retenu dans les listes des arbitres qui ont officié lors des CAN-U17 et U20 et dans les épreuves interclubs. Lors de la CAN d’Egypte, en 2019, il était au sifflet du match Kenya-Tanzanie (3-2), deux équipes du groupe C où l’Algérie et le Sénégal y étaient également engagés. Heeralall n’a jamais arbitré un match des Verts mais était au sifflet du match JS Kabylie-AS Vita Club (RD Congo) disputé en novembre 2019 à Tizi-Ouzou (1-0, but de Tewfik Addadi).