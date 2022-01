L’Algérie a recensé 415 nouvelles contaminations à la Covid-19 durant les dernières 24 heures, a indiqué aujourd’hui dimanche, le ministère de la santé et de la réforme hospitalière dans son bilan quotidien.

La même source a aussi déploré 9 nouveaux décès, durant la même période, suite aux complications liées à la pandémie.

Par ailleurs, 274 malades ont été guéris et 33 autres sont actuellement aux soins intensifs à travers les différents établissements sanitaires du pays.

Le bilan national s’élève ainsi à 221 157 cas confirmés dont 152 390 guérisons et 6339 décès.