أكد نائب الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد زرداني، أن الشركة تعتزم إنجاز أول عملية حفر في عرض البحر سنة 2023.

وقال زرداني للإذاعة الجزائرية، أن عملية الحفر هذه ستسمح بإبراز الإمكانيات المحددة على مستوى المحيط الذي تعمل فيه سوناطراك مع شركائها، مشيرا أن الأمر يتعلق بمحيطين يتواجد الأول بشرق البلاد، فيما يقع الثاني بالحوض الغربي للبلاد.

وأكد المتحدث أن سوناطراك قامت برفع إنتاجها من 9 مليون طن مكافئ بترول إلى 185 مليون طن مكافئ بترول مقابل 176 مليون طن مكافئ بترول سنة 2020، أما بالنسبة للصادرات فإنها ارتفعت بـ 13 مليون طن مكافئ بترول سنة 2021 مقارنة بسنة 2020 بتحقيق مستويات تصدير تقارب 95 مليون طن مكافئ بترول ورقم أعمال بأزيد من 34 مليار دولار. فضلا عـن تمكنها من تخفيض فاتورة وارداتها من المحروقات بشكل محسوس وذلك بفضل مشاريع توسيع وعصرنة مصانع التكرير، مشيرا أن واردات المجمع بلغت 300 مليون دولار خصت أساسا مركب ميثيل ثالثي بوتيل الإيثر وهي مادة ضرورية لإنتاج أنواع الوقود والذي سيعزف المجمع عن استيراده فور دخول مركب أرزيو حيز الخدمة، على حد قوله.

وبذلك تكون الجزائر قد وفرت أكثر من 1.5 مليار دولار من الواردات خلال السنة المنصرمة حيث بلغت قيمة الواردات نحو 2 مليار دولار في السنة.

من جهة أخرى، كشف نائب الرئيس المكلف بالإستراتيجية والتخطيط أن سوناطراك أطلقت استثمارات تُقدر بـ8 مليار دولار خلال 3 أو 4 سنوات، منها 70 بالمائة في مجال التنقيب والإنتاج، تراوحت من 17 إلى 18 مليار دولار خلال السنوات الـ10 الأخيرة في مجال التنقيب، وتستثمر ما بين 800 مليون و1.2 مليار دولار سنويا في الأحواض الفارغة بهدف الحصول على المعلومات والتعرف على الإمكانيات النفطية فيها.