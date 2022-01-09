أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية، أن اضطراب جوي قوي، يجتاح وسط وشرق البلاد.

وأوضحت نشرية خاصة، أن أمطار غزيرة، تتعدى بين 20 و40 ملم، على الولايات: تيزي وزو، بجاية، جيجل، سطيف، ملية، قسنطينة، الطارف، عنابة، سكيكدة، قالمة، سوق أهراس، وبومرداس، وذلك ابتداء من 09 صباحا من يوم غد الاثنين، إلى غاية 03 من صباح يوم الثلاثاء القادم.

وأشار ذات المصدر، إلى هبوب رياح قوية، مع زوابع رملية، في بعض المناطق، شمالية غربية، تصل بين 60 و70 كلم/سا، على الولايات: الجزائر العاصمة، تيبازة، الوادي، الأغواط، المسيلة، تيارت، أم البواقي، تبسة، الشلف، باتنة، الجلفة، البيض، المغيير، خنشلة، بسكرة، بومرداس، أولاد جلال، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، سوق أهراس، وذلك ابتداء 09 من يوم غد الاثنين، إلى غاية 21 ليلا.