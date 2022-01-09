انطلقت أمسية اليوم الأحد أول شحنة تصدير للنحاس الأصفر من مصنع العربية للمعادن الكائن مقره الاجتماعي، غربي عاصمة ولاية المدية، نحو تركيا بحضور والي المدية ونائب المدير المركزي للتجارة الخارجية بوزارة التجارة، وقدرت كمية الشحنة بـ25 كن من النحاس الأصفر، الشيء الذي يعد بطلائع خارطة طريق للعديد من المشاريع الاستثمارية جارية التجسيد ميدانيا بعد نفض الغبار عنها و إزاحة كل العراقيل والتحفظات البيروقراطية التي طالتها منذ أشهر وحتى سنوات.

ومن بينها كعينة مستفيدة من إجراءات التسهيل التي تمت في فترة وجيزة بعد التوجيهات التي وجهها رئيس الجمهورية لتحرير المبادرة ورفع اللبس والتعطيل عن المشاريع الاستثمارية، مصنع العربية للمعادن الذي قدرت طاقة إنتاجه 850 طن واستيعاب 200 عامل.