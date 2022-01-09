تنظم الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية ابتداء من اليوم الأحد حملة تلقيح ضد فيروس كورونا على مستوى محطة القطارات " آغا " بالجزائر العاصمة

و يشارك في الحملة عناصر الدرك الوطني والشرطة، وبالتعاون مع كل من جمعيتي الاتحادية الوطنية للمجتمع المدني - المنظمة الوطنية لتواصل الأجيال .

و يساهم في الحملة كل من مؤسسة اتصالات الجزائر ، شركة الجزائرية للمياه بالإضافة لفرع الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية خدمات السكة ، هذا

و تحرص الشركة على توفير كل الامكانيات المادية والبشرية من طاقم طبي وأعوان وعتاد للسهر على إنجاح الحملة.

و ستتواصل الحملة إلى غاية يوم 23 / 01 / 2022.