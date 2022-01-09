ندد جبهة القوى الاشتراكية بشدة بالحكم القضائي الصادر اليوم الأحد، ضد المنسق الوطني للأمدياس، فتحي غراس، بسجنه عامين نافذين وغرامة مالية، معتبرا بأنه تصعيد خطير من طرف السلطة.

وأشار الافافاس في بيان له، أن الحزب يرصد في الآونة الأخيرة تراجعا رهيبا لمناخ الحريات الفردية والجماعية بالبلاد ولجوءً متزايدا وممنهجا من طرف السلطة إلى تجريم العمل السياسي وتشويهه في إستراتيجية سلطوية متعددة الأشكال من مظاهرها تصاعد التحرشات، التضييقات والاستفزازات الأمنية والقضائية وحتى الإدارية ضد التنظيمات السياسية، النقابية والجمعوية، كما مست أيضا مختلف النشطاء الحقوقين والصحفيين بهدف إسكات أي صوت معارض لا يتوافق مع الرؤية الأحادية للسلطة، وفق المصدر.

وجدد الأفافاس في بيانه مطالبته بالكف الفوري عن هذه الممارسات القمعية والتعسفية ويجدد تضامنه المطلق مع كل معتقلي الرأي ومع كل المنظمات، سياسية كانت، جمعوية أو نقابية والتي هي ضحية هذه السياسات.

وقال ذات المصدر، إن التطلع لبناء جزائر حرة ديمقراطية، قوية بمؤسساتها الشرعية وبمجتمع حر ومسؤول، هو حق وطموح مشروع لجميع الجزائريات والجزائريين، مضيفا أن الجزائر تعيش تحديات جسام، وضعا داخليا ضبابيا وتهديدات إقليمية متزايدة، فإنها في أمس الحاجة إلى مشروع وطني جامع يتمخض عن حوار وطني شامل.