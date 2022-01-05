توفي الإعلامي المصري وائل الإبراشي بعد صراع طويل مع مرض تليف الرئة، وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا.

وأعلن ذلك نجل شقيقه حسن الإبراشي عبر صفحته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال: "إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء والدوام لله.. عمي الإعلامي وائل الإبراشي في ذمة الله أرجو الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

وكان الإبراشي قد أصيب بفيروس كورونا، نهاية شهر ديسمبر 2021، وخضع للعزل المنزلي على الفور، مع أتباع بروتوكول العلاج، إلى أن حالته الصحية تدهورت في أيام قليلة، حتى قرر التوجه إلى مستشفى زايد التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإنقاذ الموقف، لاسيما وأنّ الرئة لديه شهدت تدهورا كبيرا، وتأثرت سلبا نتيجة كورونا.

وولد الإبراشي في مدينة شربين بمحافظة الدقهلية، وعمل صحفيا بجريدة روز اليوسف.

وكان برنامج "التاسعة" عقب نشرة التاسعة الإخبارية على القناة الأولى المصرية التابعة للهيئة الوطنية للإعلام آخر برنامج يقدمه، بعد أن قدم لعام تقريبا برنامج "كل يوم" خلفا لعمرو أديب على قناة "أون".