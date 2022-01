Le FFS a condamné la sentence de deux ans de prison ferme prononcée ce matin contre le coordinateur du Mouvement Démocratique et Social (MDS) Fethi Ghares. Pour le FFS, cette condamnation est une « escalade dangereuse » de la part des autorités.

Le parti du FFS a indiqué que ce verdict intervient alors que la situation des libertés en Algérie « est en dégradation ».

Dans un communiqué qu’il a rendu public aujourd’hui, le vieux parti de l’opposition a, également, indiqué avoir observé une terrible dégradation du climat des libertés individuelles et collectives dans le pays, et un recours croissant et systématique des autorités à la criminalisation de l’action politique et à sa déformation dans une stratégie autoritaire multiforme dont les signes sont l’escalade du harcèlement, les restrictions et les provocations sécuritaires et judiciaires et même administratives contre les organisations politiques, syndicales et associatives, ainsi que divers militants des droits humains et journalistes, dans le but de faire taire toute voix opposante qui ne se conforme pas à la vision unilatérale du pouvoir.

Le FFS a appelé, dans ce sens, « à la cessation immédiate de ces pratiques oppressives et arbitraires et renouvelle sa solidarité absolue avec tous les prisonniers d’opinion et avec toutes les organisations, qu’elles soient politiques, associatives ou syndicales, victimes de ces politiques ».