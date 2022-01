Le Cameroun a remporté le match d'ouverture de la CAN (2-1) face au Burkina Faso, grâce à deux penalties de son capitaine Vincent Aboubakar.

A la 24e minute quand le milieu de terrain de QRM (L2) Gustavo Sangaré a ouvert le score en reprenant au second poteau du plat du pied gauche un centre de son capitaine Bertrand Traoré, profitant de la sortie aérienne ratée d'Andre Onana (0-1).

Eprouvant les pires difficultés à bousculer le bloc burkinabé sur une pelouse très dégradée, la formation de Toni Conceiçao est parvenue à renverser ce match mal emmanché grâce à son capitaine Vincent Aboubakar, auteur d'un doublé sur penalties avant la pause.

Les Lions ont eu leur premier penalty après intervention de l'arbitrage-vidéo.

L'arbitre algérien désignait le point de penalty après avoir revu les images.

Héros du Cameroun pour avoir marqué le but victorieux en finale de la CAN 2017 face à l'Egypte (2-1), Aboubakar ouvrait son pied droit pour prendre à contre-pied Koffi (40e). Juste avant la mi-temps, Issoufou Dayo fauchait grossièrement Nouhou Tolo dans la surface. L'attaquant d'Al Nasr Ryad (Arabie Saoudite) trompait de nouveau le gardien de Charleroi, en croisant légèrement son tir (45e+3).

Faute d'avoir su se mettre à l'abri, Aboubakar étant privé d'un triplé par un hors-jeu très limite, confirmé par le VAR (59e) avant de rater le cadre (77e, 83e), le Cameroun s'est fait peur, mais Onana a boxé un coup franc de Traoré (47e), a réalisé une parade réflexe sur sa ligne sur un tir à bout portant d'Adama Guira (55e) et est resté vigilant sur une frappe de Mohamed Konaté (90e+2).