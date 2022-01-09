أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي،عبد الباقي بن زيان، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، أن انشاء خلية متعددة القطاعات خاصة باليقظة التكنولوجية ستسمح بوضع خارطة طريق حكومية منسقة لرصد التحديات ذات الأولوية في مجال الأمن التكنولوجي الوطني.

وقال الوزير، في كلمة ألقاها بمناسبة إشرافه على التنصيب الرسمي لفوج العمل للجنة الوطنية لليقظة التكنولوجية،أن هذه التشكيلة المتنوعة و المشتركة بين عديد القطاعات ستسمح بـوضع خارطة طريق حكومية منسقة من شأنها المساهمة في رصد التحديات ذات الأولوية في مجال الأمن التكنولوجي الوطني و كذا تقييم القدرات التي تتوفر عليها مختلف القطاعات سواء البشرية منها أو المادية.

وأضاف بن زيان بأن هذه الخارطة ستمكن أيضا الاستغلال المشترك و الانجع للتجهيزات و الهياكل القاعدية، إلى جانب تبني تصور موحد للآليات التي سيتم -حسبه- اقتراح وضعها من قبل هذه الخلية و ذلك من أجل ضمان أمن تكنولوجي وطني و قومي للبلاد.

وأبرز الوزير، في هذا الشأن، أن هذا الفوج الذي كلف بالإشراف عليه من قبل الوزير الأول، يأتي تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيّد عبد المجيد تبون، القاضية بتشكيل خلية يقظة تكنولوجية و التي تندرج ضمن جملة من التدابير التي أمر باتخاذها بهدف الحفاظ على “السيادة الرقمية” للبلاد.

ونظرا لتصاعد مخاطر العلاقة بين الأمن و التكنولوجيا في المشهد الدولي، أكد الوزير بأن الأمر أصبح يتعلق “بتغير موازين القوى في العالم” التي لم تعد “خاضعة لعناصر القوى التقليدية بقدر ما أصبحت تتأثر لدرجة أكبر بقدرات و إمكانات كل دولة في مجال التكنولوجيا الرقمية و التي تغير معها مفهوم السيادة الذي أصبح تحت طائلة مخابر الصناعات الرقمية و شركات تكنولوجيا الإعلام والاتصال و برمجيات الذكاء الاصطناعي المتزايدة”.