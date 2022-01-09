أعلنت مديرية التكوين في الدكتوراه بمديرية التعليم والتكوين، بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن السماح لحاملي شهادات الماجيستر بالإلتحاق بالتكوين في الدكتوراه

وقالت المديرية في نص بيانها إنّه يمكن لحاملي شهادات الماجستير التسجيل في الدكتوراه علوم، وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 254-98 المؤرخ في 17 اوت 1998، المتعلق بالتكوين في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي، لا سيما المادة 51 منه، التي تنص على أنه يسمح للراغبين إتمام تكوينهم في الدكتوراه علوم.

و دعت المديرية المعنيين لإيداع ملفاتهم على مستوى المؤسسات الجامعية المنتمين لها، وذلك من أجل الدراسة والتقييم من طرف الهيئات العلمية.