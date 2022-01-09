تشارك الجزائر في الطبعة ال16 من ملتقى التعاون العربي-التركي التي ستجري من 25 الى 28 يناير الجاري بإسطنبول.

وأوضحت الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية "ألجكس على موقعها الالكتروني، أن هذا الملتقى الذي سيحضره عدد من السفراء والقناصلة العرب في تركيا، تنظمه جمعية التعاون المشترك للبلدان التركية والعربية "تراب إكسبو" لتنظيم المعارض والمؤتمرات بالتعاون مع وزارة التجارة التركية.

وتعتبر قمة التعاون العربي- التركي كمنصة تبادل لتعزيز الاستثمار والشراكة من أجل توطيد علاقات التعاون بين تركيا والدول العربية -تضيف "الجكس".

لهذا الغرض فان الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية "ألجكس"، تدعو كافة المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال البناء والاستثمار العقاري وكذا في مجال مواد وتكنولوجيا البناء والديكور الداخلي والمفروشات لتقديم ترشحاتهم من أجل المشاركة في هذا الملتقى ال16 للتعاون العربي – التركي في مجال البناء والاستثمار العقاري وكذا في الطبعة ال7 من صالون مواد البناء وتكنولوجيا البناء والديكور الداخلي والمفروشات.

و سيتم على هامش هذا المؤتمر تنظيم مهمة لرجال الأعمال الجزائريين و العرب التي تدخل في إطار انعقاد الطبعة السابعة من معرض مواد وتكنولوجيا البناء والديكور الداخلي والمفروشات.