أعلنت منظمة دول "إيكواس" الأفريقية، أنها ستغلق الحدود مع مالي وتفرض عقوبات اقتصادية شاملة ردا على تأجيل إجراء الانتخابات.

و جاء ذلك في أعقاب قمة استثنائية اليوم بالعاصمة الغانية أكرا لقادة المجموعة التي تضم في عضويتها 15 دولة.

و قال رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إن المجموعة ستغلق الحدود مع مالي وتفرض عقوبات اقتصادية شاملة ردا على تأجيل إجراء الانتخابات التي وعدت بها السلطات المؤقتة بعد الانقلاب العسكري عام 2020.

وكان أحد قيادات منظمة "إيكواس" الأفريقية، قد وصف اقتراح المجلس العسكري في مالي بشأن تمديد المرحلة الانتقالية لخمس سنوات بأنه "نكتة".