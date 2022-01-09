أعلن مدير المركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وعلم الإنسان والتاريخ فريد خربوش أنه سيتم في الأسابيع المقبلة إنشاء لجنة وطنية قطاعية مشتركة لتصنيف عناصر التراث الثقافي غير المادي.

و أوضح خربوش لوأج أن "وزارة الثقافة ستقوم في الأسابيع المقبلة بإنشاء لجنة وطنية قطاعية مشتركة لتصنيف عناصر التراث الثقافي غير المادي"، مشيرا إلى أنه "قد تم بالفعل إطلاق هذا المشروع الأول من نوعه".

وأضاف أن "إجراءات التصنيف كانت تتم في الماضي عبر المركز الذي يديره".

وقال المتحدث إن هذه اللجنة ستقوم برصد جميع الأملاك التابعة إلى التراث غير المادي قبل تصنيفها على المستوى الوطني ليتم اقتراحها بعد ذلك على قائمة التراث العالمي للإنسانية التابعة لمنظمة اليونسكو.

وإذ أشار إلى وجود لجنة تعنى منذ عقود بتصنيف الأملاك الثقافية التابعة إلى التراث المادي (المباني والمواقع الأثرية وما إلى ذلك)، ألح المسؤول على "الضرورة الملحة لتعزيز جميع عناصر تراثنا الثقافي غير المادي، حسب الأولوية التي ستعطى لكل منها".