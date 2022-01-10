توقعت مصالح الأرصاد الجوية اليوم الإثنين، تهاطل أمطار غزيرة مع هبوب رياح قوية على ولايات وسط وشرق البلاد البلاد.

وأوضحت ذات المصالح في نشرية من المستوى الثاني لدرجة اليقظة باللون البرتقالي أن أمطارا غزيرة تتراوح كميتها بين 20 و40 ملم، ستتساقط بداية من صبيحة اليوم إلى غاية الساعة الثالثة من صباح يوم غد الثلاثاء على ولايات تيزي وزو، بجاية، جيجل، سطيف، ميلة، قسنطينة، الطارف، عنابة، سكيكدة، ڤالمة، سوق أهراس وبرج بوعريريج.

وفي مرحلة ثانية ستنتقل هذه الأمطار التي تكون في بعض الأحيان رعدية بداية من الساعة الثالثة من بعد الزوال إلى غاية الثالثة من فجر يوم غد الثلاثاء إلى ولايات الجزائر العاصمة، بومرداس، البليدة، المدية والبويرة.

وأشار ذات المصدر، إلى هبوب رياح قوية شمالية غربية، تتراوح سرعتها بين 60 و70 كلم في الساعة، مثيرة لزوابع رملية، في بعض مناطق الجنوب، على ولايات: الجزائر العاصمة، تيبازة، الوادي، الأغواط، المسيلة، تيارت، أم البواقي، تبسة، الشلف، باتنة، الجلفة، البيض، المغير، خنشلة، بسكرة، بومرداس، أولاد جلال، تڤرت، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف وسوق أهراس، بداية من صبيحة اليوم إلى غاية الساعة التاسعة ليلا.

من جهة أخرى توقعت ذات المصادر تساقط الثلوج على مرتفعات سبع ولايات هي باتنة، خنشلة، تبسة، سطيف، أم البواقي، سوق أهراس وڤالمة.