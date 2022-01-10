توفي شاب اختناقا بالغاز منتصف نهار أمس الأحد بدوار البطحة التابع إقليميا لبلدية عين عباسة، التي تبعد بـ 12 كم شمال غرب ولاية سطيف والواقعة على سفح جبل مڤرس.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال للحماية المدنية أن فرق النجدة لوحدة عين آرنات تدخلت من أجل حادث اختناق منزلي مميت بالغازات المحروقة، بدوار البطحة بلدية عين عباسة على بعد 12 كم شمال غرب سطيف.

وأضاف ذات المصدر أن الضحية شاب يبلغ من العمر 38 سنة، حيث وجد ميتا في منزل ريفي أين قضى ليلته، بجوار مرآب لتربية الدواجن مكلف برعايتها في تلك الليلة، يرجح -بنسبة كبيرة- أن يكون سبب وفاته القاتل الصامت "المرعوبة"، أي استنشاق الغازات السامة المتمثلة في أول أوكسيد الكربون التي كان يطرحها موقد الطهي والذي يستعمله أصحابه للتدفئة "طابونة" كانت موصولة بقارورة غاز البوتان.