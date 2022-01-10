توفي مساء أمس الأحد بمدينة المحمدية بولاية معسكر لاعب فريق جبهة التحرير الوطني المجاهد عبد الكريم كروم عن عمر يناهز 86 عاما حسبما أفادت مصالح الولاية.

وقد ولد الفقيد يوم 25 مارس سنة 1936 بولاية سعيدة وكان مولعا برياضة كرة القدم التي برع فيها ليلعب في بداية مشواره الرياضي لفريق مولودية سعيدة قبل أن ينتقل سنة 1959 إلى فرنسا حيث لعب لصالح عدة فرق فرنسية ليلتحق سنة 1961 بفريق جبهة التحرير الوطني لكرة القدم بطلب من جبهة التحرير الوطني لتمثيل الجزائر في المحافل الرياضية الدولية.

وبعد الاستقلال عاد المرحوم عبد الكريم كروم للعب بفريق مولودية سعيدة إلى غاية سنة 1968 حيث التحق بفريق سريع المحمدية كلاعب ثم كمدرب إلى غاية سنة 1979.

وسيتم تشييع جنازة الفقيد إلى مثواه الأخير عصر اليوم الاثنين بمقبرة سيدي عبد القادر بمدينة المحمدية بولاية معسكر.