أدان المجلس العسكري الحاكم في مالي بشدة، اليوم الإثنين، العقوبات التي فرضتها دول غرب إفريقيا والتي تتضمن إغلاق الحدود وفرض حظر تجاري، على خلفية التأخير في العودة للحكم المدني في البلاد.

وقال المجلس إن القادة الإقليميين يسمحون لأنفسهم بأن يتم "استغلالهم" من قبل القوى الأجنبية، بحسب وكالة "فرانس برس". وأعلن المجلس العسكري أيضا استدعاء سفرائه وإغلاق الحدود في خطوة مقابل خطوة.

واتفق قادة التجمع الاقتصادي لدول غرب إفريقيا (إيكواس) خلال الاجتماع يوم الأحد على وقف المساعدات المالية وتجميد الأصول المالية في البنك المركزي لدول غرب إفريقيا، كما قرروا استدعاء سفرائهم لدى مالي خلال اجتماع استثنائي مغلق في غانا.

وقالت إيكواس إن اقتراح الحكام العسكريين بإجراء انتخابات في ديسمبر 2026 "يعني ببساطة أن حكومة انتقالية عسكرية غير شرعية سوف تأخذ الشعب المالي رهينة خلال السنوات الخمس المقبلة".

وردا ببيان تلاه التلفزيون الوطني اليوم الإثنين، قال المتحدث باسم المجلس العسكري الكولونيل عبد الله مايغا إنه يدين بشدة "هذه العقوبات غير الشرعية وغير القانونية".

وجاء اجتماع إيكواس بعد أشهر من التوترات المتزايدة بشأن الجدول الزمني لاستعادة الحكم المدني في مالي بعد انقلابين. والعقوبات الجديدة أشد صرامة من تلك التي فرضت بعد الانقلاب الأول في أوت2020، والتي يُعتقد أنها أجبرت المجلس العسكري في ذلك الوقت على الموافقة على إعادة السلطة إلى المدنيين في غضون 18 شهرا من الانتخابات.